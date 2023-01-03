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Артем Тищенко заменил Приму в составе сборной Украины
Склад зазнав змін
фото - biathlon.com.ua
Сборная Украины по биатлону внесла изменение в состав мужской команды на первый этап Кубка мира в 2023 году, который состоится в словенской Поклюке (5-8 января). В него вошел Артем Тищенко, о чем сам биатлонист сообщил в эксклюзивном комментарии Суспильне Спорт.
Мужской состав команды претерпел изменения. Артем Прима в конце 2022 года сообщил в эксклюзивном комментарии Суспильне Спорт, что не успеет восстановиться до этапа из-за проблем со здоровьем.
Таким образом, состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира будет выглядеть следующим образом:
Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко
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