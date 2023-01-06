Норвежцы доминируют в спринте, Тищенко лучший среди украинцев

В пятницу, 6 января, в словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка. Украину в этой дисциплине представляли Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. К сожалению, лидеры нашей команды не смогли принять участие в спринте. Дмитрий Пидручный восстанавливается после операции, Антон Дудченко заболел в канун новогодних праздников, а Артем Прима залечивает травму.

Богдан Цымбал уже на первом круге проиграл почти минуту. С такой скоростью нельзя было рассчитывать на солидный результат. К тому же, Богдан дважды промахнулся на стрельбе.

Тарас Лесюк на дистанции выглядел немного лучше, но со стрельбой не справился. Тарас из десяти мишеней не закрыл три. К сожалению, такой работой на огневых рубежах наш спортсмен лишил себя шансов на гонку преследования.

Для Тищенко и Ткаленко это были дебютные гонки на Кубке мира в нынешнем сезоне. Артем блестяще отстрелялся, но даже это не позволило ему побороться за топ-30. Однако, именно Артем стал лучшим среди украинцев - место в зачетной зоне.

А вот Руслан сегодня провалился – четыре промаха, солидное отставание на дистанции. Как следствие, в гонку преследования он не квалифицировался.

К сожалению, в преследовании из украинцев смогут стартовать только Тищенко и Цымбал.

Кубок мира. Поклюка

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Бьо (1+0)

2. Тарьей Бьо (0+0) +48.1

3. Стурла Легрейд (1+0)+55.6

4. Бенедикт Долль (0+1)+1.03.3

5. Михал Крчмарж (0+0)+1.03.9

6. Томазо Джакомель (0+2)+1.09.5

....

30. Артём Тищенко (0+0) +2.18.9

59. Богдан Цымбал (1+1) +3.16.5

68. Тарас Лесюк (1+2) +3.35.4

80. Руслан Ткаленко (2+2)