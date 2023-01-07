Поклюка. Эберг побеждает в гонке преследования, Джима выступила неудачно

Сегодня, 7 января, в словенской Поклюке в рамках 4 этапа Кубка мира 2022/2023 состоялась женская гонка преследования.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, серебро у Доротеи Вирер (Италия), а ТОП 3 замкнула французская биатлонистка Жулия Симон.

Что касается украинок, то лучшей представительницей нашей команды стала Юлия Джима, которая с 4 промахами и невысокой скоростью финишировала 35-й.

Поклюка. Кубок мира 2022/2023

Гонка преследования

Женщины

1. Эльвира Эберг (0+0+0+0)

2. Доротея Вирер (0+0+1+0) (+17,6)

3. Жулия Симон (0+1+1+0) (+22,4)

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35. Юлия Джима (1+0+0+3) (+3.30,6)

43. Дарья Блашко (1+0+0+0) (+4.00,5)

45. Анастасия Меркушина (0+1+1+0) (+4.35,5)