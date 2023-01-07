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Пидручный еще не скоро вернется к соревнованиям
Долгий процесс реабилитации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, что пока нет даже примерной даты его возвращения к соревнованиям. Наш спортсмен перенес операцию на колене.
– Как чувствуете себя после операции?
– Самочувствие в общем-то хорошо, уже прошло более трех недель после операции. Я уже несколько дней хожу без костылей, но не полностью ступаю на ногу, немного хромаю. Ногу уже немного сгибаю. Приступил к реабилитации, делаю разные упражнения, чтобы восстановить мышцы. К тренировкам я приступил раньше, просто они не касаются этой ноги: руки, пресс, спину. Приходится одной ногой крутить велосипед.
– Что прогнозируют врачи, как быстро вы сможете вернуться в соревнования?
– Трудно загадывать, как быстро я могу вернуться в соревнования. Врачи сказали, что первые 3 недели будут сложными. Следующие 3 недели будет реабилитация. И после этого уже можно будет возвращаться к максимальным нагрузкам. Но смогу ли я полноценно восстановиться за это время и вернуть форму – трудно сказать. Сложно спрогнозировать, на какие соревнования я смогу вернуться.
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