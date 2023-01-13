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Украина шестая в мужской эстафете в Рупольдинге

Биатлон
(1 голосов)

Увлекательная мужская эстафета

Украина шестая в мужской эстафете в Рупольдинге

Фото: biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 13 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира прошла мужская эстафета. Сборную Украины по этой дисциплине представляли: Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Для Примы и Дудченко это были первые гонки в 2023 году.

Артем Прима не справился со своим этапом. Опытный украинец использовал два дополнительных патрона, но много проигрывал на дистанции. Заметно, что нашему спортсмену не хватает соревновательного тонуса. Прима передал эстафету на 12-м месте (+46,6).


Денис Насыко гонку может занести себя в актив. Денис также не закрыл две мишени, но первые два круга держался уверенно. К сожалению, у Насыко не хватило сил на последние метры дистанции. После экватора гонки наша команда занимала 12-е место (+1.12.9).

Богдан Цымбал сегодня порадовал болельщиков. Цымбал не закрыл одну мишель и поднял нашу команду на седьмое место (+1.27.2).

Антон Дудченко дважды промазал, но сумел поднять нашу команду в топ-6. Очень хорошая гонка для Антона и всей команды.

Команда Норвегии победила, вторыми финишировали немцы. а топ-3 замкнули французы.

Кубок мира.Руполдинг

Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (1+7)

2. Германия (0+4) +20,1

З. Франция (1+7) +55,6

...

6. Украина (0+7) +2,06,8

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В статье: Артем Прима Богдан Цимбал Антон Дудченко Денис Насико
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