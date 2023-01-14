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Украина назвала состав на женскую эстафету Рупольдинга

Биатлон
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Удачи девушкам

Украина назвала состав на женскую эстафету Рупольдинга

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону состоится женская эстафетная гонка.

Сборная Украины подходит к забегу в качестве одного из аутсайдеров.

Тренерский штаб команды распределил места в стартовой четверке следующим образом:

13-1. Анастасия Меркушина

13-2. Юлия Джима

13-3. Анна Кривонос

13-4. Елена Белосюк

Стартует гонка в 15:45 по киевскому времени. Напомним, что вчера мужская команда достойно выступила в эстафете.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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