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Украина назвала состав на женскую эстафету Рупольдинга
Удачи девушкам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону состоится женская эстафетная гонка.
Сборная Украины подходит к забегу в качестве одного из аутсайдеров.
Тренерский штаб команды распределил места в стартовой четверке следующим образом:
13-1. Анастасия Меркушина
13-2. Юлия Джима
13-3. Анна Кривонос
13-4. Елена Белосюк
Стартует гонка в 15:45 по киевскому времени. Напомним, что вчера мужская команда
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