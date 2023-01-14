Украина назвала состав на женскую эстафету Рупольдинга

Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону состоится женская эстафетная гонка.

Сборная Украины подходит к забегу в качестве одного из аутсайдеров.

Тренерский штаб команды распределил места в стартовой четверке следующим образом:

13-1. Анастасия Меркушина

13-2. Юлия Джима

13-3. Анна Кривонос

13-4. Елена Белосюк