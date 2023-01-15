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Рупольдинг. Одна биатлонистка представит Украину в масс стартах
Болеем за нее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 по биатлону состоятся гонки с массовым стартом.
У мужчин в 13:30 на старт выйдут 30 спортсменов. Возглавит пелотон лидер Общего зачета, норвежец Йоханес Тинес Бё. Рядом с ним будут стоять его соотечественники Стурла Лагрейд и Ветле Шостад-Кристиансен. Украинцев в списке лучших нет.
В 15:45 на старт выйдут девушки. Первая тройка – Жулия Симон (Франция), Эльвира Эберг (Швеция) и Лиза Витоцци (Италия). Единственной представительницей Украины станет Юлия Джима, пробившаяся в гонку по второй квоте.
Напомним, что вчера, 14 января, украинки
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