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Рупольдинг. Йоханес Бё побеждает в масс старте, серебро у Кристиансена

Биатлон
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Результаты гонки с массовым стартом

Рупольдинг. Йоханес Бё побеждает в масс старте, серебро у Кристиансена

biathlonworld.com

UA-Футбол
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Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезон 2022/2023 состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Победу в забеге на 15 километров одержал лидер Общего зачета, норвежец Йоханес Бе, серебро и бронзу разделили его партнеры по команде Ветле Шостад-Кристиансен и Стурла Лагрейд соответственно.

Украинского представительства в гонке не было.

Рупольдинг. Кубок мира 2022/2023

Пятый этап

Масс старт

Мужчины

1. Йоханес Бё (1+0+1+1)

2. Ветле Шостад-Кристиансен (1+0+1+1) (+19,3)

3. Стурла Лагрейд (1+0+1+0) (+35,3)

Напомним, что в 15:45 на трассу выйдут девушки, Украину представит одна спортсменка.

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону
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