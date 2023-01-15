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Рупольдинг. Йоханес Бё побеждает в масс старте, серебро у Кристиансена
Результаты гонки с массовым стартом
biathlonworld.com
Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезон 2022/2023 состоялась мужская гонка с массовым стартом.
Победу в забеге на 15 километров одержал лидер Общего зачета, норвежец Йоханес Бе, серебро и бронзу разделили его партнеры по команде Ветле Шостад-Кристиансен и Стурла Лагрейд соответственно.
Украинского представительства в гонке не было.
Рупольдинг. Кубок мира 2022/2023
Пятый этап
Масс старт
Мужчины
1. Йоханес Бё (1+0+1+1)
2. Ветле Шостад-Кристиансен (1+0+1+1) (+19,3)
3. Стурла Лагрейд (1+0+1+0) (+35,3)
Напомним, что в 15:45 на трассу выйдут девушки, Украину
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