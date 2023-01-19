Антхольц. Вирер выиграла спринт, Джима замкнула двадцатку

В четверг, 19 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка. Украину в этой дисциплине представляли: Елена Билосюк, Юлия Джима, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина и Александра Меркушина. Для 18-летней Александры это второй старт в карьере на Кубке мира. Дарья Блашко из-за болезни пока не может выступать.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. Она с одним промахом замкнула топ-20 гонки. В гонку преследования также попала Елена Билосюк, которая также с одним промахом пришла к финишу 32-й, и сестры Меркушины: Александра отстрелялась точно, однако подвела скорость, ведь молодая биатлонистка завершила спринт лишь 44-ю; Анастасия с двумя промахами стала 55-й. Анна Кривонос смогла финишировать только на 83-й позиции.

Что интересно, сестры Меркушины попали в топ-10 гонки по скорости стрельбы. Александра сегодня стреляла быстрее всего, потратив на оба рубежа всего 46,6 секунды. Анастасия стала по этому показателю шестой с показателем 51,2 секунды.

По скорости наши биатлонистки снова оказались не среди лидеров. Джима на втором круге показывала даже пятнадцатый результат, но в итоге замкнула третий десяток. Билосюк 42-я, а сестры Меркушины и Кривонос вне топ-50.

Победителем гонки стала итальянка Доротеа Вирер. Она опередила почти на три секунды француженку Хлои Шевалье. Тройку замкнула Эльвира Эберг.

Биатлон. Кубок мира

Антхольц-Антерсельва. Спринт

1. Доротея Вирер (Италия) – 20:59.6 (0)

2. Хлои Шевалье (Франция) +2.8 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) +8.7 (0)

...

20. Юлия Джима (Украина) +1:09.3 (1)

32. Елена Белосюк (Украина) +1:28.8 (1)

44. Александра Меркушина (Украина) +1:50.6 (0)

55. Анастасия Меркушина (Украина) +2:14.3 (2)

83. Анна Кривонос (Украина) +3:30.6 (2)