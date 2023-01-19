Юрай Санитра рассказал о состоянии здоровья Дарьи Блашко

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о состоянии Дарьи Блашко для Суспильне Спорт.

Этап в Рупольдинге Блашко пропустила из-за проблем со здоровьем. Как заявил Санитры, у Блашко существенные "постководные симптомы", срок ее восстановления пока неизвестен.

"Все заметили, что ее не было на старте в этом спринте. После коронавируса, когда мы думали, что все хорошо, появились проблемы: постковидный синдром, очень существенный. Поэтому мы сделали детальное обследование в Италии, диагноз - воспаление ушного нерва, который имеет влияние на вестибулярный аппарат. У нее уже три дня кружится голова. Как будет дальше, не могу по состоянию на сейчас сказать. С моей точки зрения, нельзя определить, сколько дней будет длиться лечение", - рассказал Санитра.

На этапе в Антгольце состоятся гонки преследования и эстафеты. Первую гонку Дарья точно упустит.