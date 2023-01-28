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Чемпионат Европы 2023. Норвежцы оккупировали пьедестал гонки преследования

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Чемпионат Европы 2023. Норвежцы оккупировали пьедестал гонки преследования

UA-Футбол
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Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал Вебьоэрн Соэрум, серебро у Эрлена Бьонтегора, а ТОП 3 замкнул Эндре Стремсхейм. Все три – представители Норвегии.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших представителей стал Богдан Цымбал, с двумя промахами финишировавший на 17-й позиции.

Чемпионат Европы 2023. Гонка преследования

Мужчины

1. Вебьоэрн Соерум (1+0+0+1)

2. Эрлен Бьонтегор (0+2+0+0) (+28,1)

3. Эндре Стремсхейм (0+0+1+2) (+1.03,7)

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17. Богдан Цымбал (0+0+0+2) (+2.42,7)

24. Денис Насико (1+1+0+0) (+3.16,2)

25. Артем Тищенко (0+0+1+1) (+3.31,2)

34. Тарас Лесюк (2+2+0+2) (+4.24,5)

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В статье: чемпионат Европы по биатлону
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