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Чемпионат Европы 2023. Норвежцы оккупировали пьедестал гонки преследования
Результаты мужского персьюта
Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы 2023 по биатлону состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал Вебьоэрн Соэрум, серебро у Эрлена Бьонтегора, а ТОП 3 замкнул Эндре Стремсхейм. Все три – представители Норвегии.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших представителей стал Богдан Цымбал, с двумя промахами финишировавший на 17-й позиции.
Чемпионат Европы 2023. Гонка преследования
Мужчины
1. Вебьоэрн Соерум (1+0+0+1)
2. Эрлен Бьонтегор (0+2+0+0) (+28,1)
3. Эндре Стремсхейм (0+0+1+2) (+1.03,7)
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17. Богдан Цымбал (0+0+0+2) (+2.42,7)
24. Денис Насико (1+1+0+0) (+3.16,2)
25. Артем Тищенко (0+0+1+1) (+3.31,2)
34. Тарас Лесюк (2+2+0+2) (+4.24,5)
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