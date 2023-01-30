Меркушина: Никаких россиян и белорусов на международной арене

18-летняя биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина отреагировала на возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

"Никаких россиян и белорусов на международной арене пока не отстроят то, что разрушили. Нейтральный флаг меня не устраивает", - написала Александра Меркушина на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Анастасия Меркушина стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на чемпионате Европы.