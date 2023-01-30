Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меркушина: Никаких россиян и белорусов на международной арене
Украинка против нейтрального флага спортсменов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18-летняя биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина отреагировала на возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.
"Никаких россиян и белорусов на международной арене пока не отстроят то, что разрушили. Нейтральный флаг меня не устраивает", - написала Александра Меркушина на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Анастасия Меркушина стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на чемпионате Европы.
Популярное сейчас
- В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- "Как Давид Голиафа". Буданов – о том, как будет выглядеть победа, адаптации техники и подрыве режима путина
- Анастасия Меркушина выиграла спринт на Чемпионате Европы
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО