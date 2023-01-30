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Меркушина: Никаких россиян и белорусов на международной арене

Биатлон
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Украинка против нейтрального флага спортсменов

Меркушина: Никаких россиян и белорусов на международной арене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летняя биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина отреагировала на возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

"Никаких россиян и белорусов на международной арене пока не отстроят то, что разрушили. Нейтральный флаг меня не устраивает", - написала Александра Меркушина на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Анастасия Меркушина стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на чемпионате Европы.

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В статье: Александра Меркушина
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