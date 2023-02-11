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Блашко о спринте ЧМ: Не хватило времени подготовиться
Да вам его всегда мало
Фото: ФБУ
Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала
"Сегодня тяжело бежалось. Это был первый старт после перерыва. Надеялась, что будет лучше, но, к сожалению, очень большой проигрыш. Здесь куча факторов: и трасса сложная, и наверняка не хватило времени подготовиться лучше. Но на тренировках чувствовала себя лучше.
С тренером будем разбирать, что пошло не так. Результат очень разочаровал. 4 минуты проигрыша с чистой стрельбой – это очень много. В конце был контакт, надеялась зацепиться за спортсменок. Каждый раз старалась, но не хватало сил.
На тренировках видела, что все было нормально. Достаточно времени подготовиться, но результат сказал, что не хватило. Возможно, нужно было больше готовиться. Пыталась пробежать как можно лучше. Сделала все, чтобы был хороший результат.
Ментально не было проблем. Физически – возможно, потребовались другие тренировки, плавнее входить. Но надо понимать, что это – ЧМ и нет времени, чтобы плавно входить. Надо было форсировать и рисковать. Мы это и сделали. Но сейчас это не сработало" – сказала она.
Напомним, что спринт у мужчин начнется сегодня, 11 февраля, в 15:30 по киевскому времени.
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