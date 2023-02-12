Три известных биатлониста пропустят гонку преследования в Оберхофе

Сегодня, 12 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоятся женская и мужская гонка преследования.

В 14:25 по киевскому времени на старт выйдут девушки. Две биатлонистки с вершины мирового рейтинга итальянка Лиза Витоцци и шведка Эльвира Эберг пропустят этот старт. Последняя имеет проблемы со здоровьем – заболела ангиной.

"Пока я не могу многое делать, кроме отдыха и ухода за собой" – сказала Эльвира.

Что касается Витоцци, то о причине пропуска гонки пока не сообщается.

В 16:30 мужчины выйдут на старт. Эту гонку пропустит Эмильен Жаклен из Франции. Достоверно о причине не сообщается, но 36-я стартовая позиция с отставанием в две с половиной минуты не давала высоких шансов на хороший итоговый результат.