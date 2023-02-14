Артем Тищенко: Рад, что получилось показать такой результат

Биатлонист мужской команды Украины Артем Тищенко, занявший 12 место в индивидуальной гонке в Оберхофе, поделился впечатлениями от нее:

- Артем, Вы готовились, чтобы на каждую гонку выйти, чтобы были готовы, проводили контрольные тренировки. Как ты вообще подходил к гонке?

– Честно говоря, сегодня планировал день отдыха. Но так получилось, что пришлось бежать гонку. Я рад, что представился такой шанс. Пробежать очень хотелось мне, стартовать, а не просто тренироваться и всё.

- То есть, когда день отдыха, тебе лучше бегать, чем в день старта?

– Я особо не готовился к какой-то гонке, потому что знаю, что шансов должно было стартовать. Но повезло. Возможно, меньше волновался, возможно еще что-то.

– С чем ты связываешь такой результат? Потому что это твой personal best на чемпионате мира.

– Вообще, на Чемпионате мира я редко бегал. Рад, что получилось показать такой результат.

- Но со временем ты: ноль первый, ноль второй, ноль третий… С этим моментом не возникало волнения, что ты приближаешься к хорошим позициям?

– Я давно не стрелял четыре нуля. Но здесь довольно легко стрелялось, особенно на стойке; не было таких проблем, которые были раньше. Весьма уверенно стрелялось.