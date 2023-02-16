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Сборная Украины заняла 15 место по итогам одиночной смешанной эстафеты
Результатты гонки
Getty Images/Global Images Ukraine
16 февраля состоялась одиночная смешанная эстафета чемпионата Европы-2023.
Меркушина уже на первом своем этапе выглядела довольно тяжело на дистанции, уступая позиции на кругах. Выручала точная стрельба – при достаточно сложных ветровых условиях на стрельбище
Дмитрий Пидручный принял эстафету 11-м, отставая от лидеров почти на 40 секунд. Капитан смог отыграть пару позиций, хотя и прибавил еще 15 секунд до отставания.
Третий Меркушина просто провалила. Команда мгновенно откатилась на 17-ю позицию, и, как ни пытался Дмитрий на финишном этапе исправить ситуацию, все, чего удалось достичь после еще одного круга штрафа на стойке – 15-я позиция на финише.
Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (1+6) 35:37,1
2. Австрия (0+6) +13,8
3. Италия (2+9) +51,0
4. Швеция (1+12) +1:16,4
5. Франция (1+12) +1:21,9
6. Германия (1+12) +1:30,7
...
15. Украина (4+11) +2:48,2
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