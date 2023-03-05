Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный подхватил COVID-19. Он пропустит остаток биатлонного сезона
Санитра рассказал, о состоянии здоровья биатлониста
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заразился СOVID-19 и пропустит остаток биатлонного сезона. Об этом сообщил тренер национальной команды Юрай Санитра.
"Нет хорошей информации относительно Пидручного, который не стартовал в гонке преследования. Дмитрий заболел, у него в субботу был положительный тест на коронавирус. В настоящее время могу сказать, что его сезон закончился", - сказал тренер в комментарии Суспільне Спорт.
Также, Санитра рассказал, как протекает болезнь Дмитрия Пидручного, заявив, что спортсмен тяжело переносит недугу:
"Состояние его - не самое лучшее. Жаль его, он был в хорошем физическом состоянии. Ожидал от него, что сможет показать хороший результат на следующих стартах и помочь в Кубке Наций. Но этот сезон не дает нам счастья - боремся с проблемами со здоровьем с самого начала", - подытожил Юрай.
На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место Дмитрий занял 32-е место в спринте. Пидручный отобрался в гонку преследования, но на старт не вышел.
Популярное сейчас
- Залетало все. Видео голов и обзор матча Металлист 1925 - Шахтер 0:7
- Заря подвинула Динамо, Шахтер догнал Днепр-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Эвертон объявил причину, почему Миколенко пропустит матч против Ноттингема
- Сборная Украины по биатлону определилась с составами на предстоящие спринты в Кенморе
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО