Пидручный подхватил COVID-19. Он пропустит остаток биатлонного сезона

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заразился СOVID-19 и пропустит остаток биатлонного сезона. Об этом сообщил тренер национальной команды Юрай Санитра.

"Нет хорошей информации относительно Пидручного, который не стартовал в гонке преследования. Дмитрий заболел, у него в субботу был положительный тест на коронавирус. В настоящее время могу сказать, что его сезон закончился", - сказал тренер в комментарии Суспільне Спорт.

Также, Санитра рассказал, как протекает болезнь Дмитрия Пидручного, заявив, что спортсмен тяжело переносит недугу:

"Состояние его - не самое лучшее. Жаль его, он был в хорошем физическом состоянии. Ожидал от него, что сможет показать хороший результат на следующих стартах и помочь в Кубке Наций. Но этот сезон не дает нам счастья - боремся с проблемами со здоровьем с самого начала", - подытожил Юрай.

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место Дмитрий занял 32-е место в спринте. Пидручный отобрался в гонку преследования, но на старт не вышел.