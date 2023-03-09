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Юрай Санитра: Мы снова показали хороший результат

Биатлон
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Тренер доволен работой команды

Юрай Санитра: Мы снова показали хороший результат

xsport.ua

Новина українською

9 марта состоялись женские и мужские индивидуальные гонки в Кубке мира 2022/23 по биатлону.

Лучшим среди украинцев в мужском старте стал Антон Дудченко — его 12 место стало рекордом "сине-желтых" в индивидуальных гонках этого сезона.

Тренер команды Юрай Санитра подвел итоги гонки.

"Как команда, я думаю, мы снова показали хороший результат. Все пять спортсменов боролись за то, чтобы завоевать как можно высшую позицию в Кубке Наций. Хорошим бонусом для нас является 12 место Антона Дудченко. Он показал на трассе очень хороший ход . Удивил сегодня стрельбой Денис Насико, который тоже продемонстрировал свой лучший результат".

"В общем, мы завоевали хорошее количество очков для того, чтобы немного оторваться от финнов и словенцев в Кубке Наций".

Возвращение Артема Тищенко на Кубок мира:

"Считал, что Артем лучше справится со стрельбой, но он показал хороший характер, после тяжелого пути собрался. Хорошо двигался на трассе и помог команде".

О составе на субботнюю эстафету:

"Еще рано говорить. Есть несколько вариантов в голове, но надо завтра проснуться и поговорить со спортсменами, кто и как будет чувствовать себя".

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
Суспільне Спорт

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