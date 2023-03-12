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Антон Дудченко: Уже привык быть финишером в эстафете
Неплохо получается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал результаты эстафетной гонки в Эстерсунде (Швеция) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. Его слова цитирует Украинский биатлон:
– Антон, вы, наверное, уже привыкли к последнему этапу. И все же, как настраивались сегодня на старт, было волнение?
– Я уже привык к заключительному этапу, но сегодня несколько волновался, потому что последние две эстафеты не совсем вышли, плюс у Чехии был штрафной круг. Поэтому волнений сегодня было немного больше обычного.
– Как чувствовали себя на дистанции последнего круга, как удалось сохранить столь высокую позицию?
– Пытался работать на последнем круге так, чтобы не подпустить австрийца. Тренеры давали информацию. Потому старался все контролировать. Когда уже сказали, что могу чуть сбавить, то решил оставить немного сил на завтра.
– Вы говорили, что о стратегии воскресной гонки будете с тренером обсуждать после эстафеты. Какое настроение на завтра?
– Пока планы не обсуждали, только вернулись. Наверное, Юрай что-нибудь подскажет. Буду и сам ориентироваться по ситуации. Работать, чтобы показать максимальный результат на старте.
Напомним, что сегодня в 17:00 состоится гонка с массовым стартом у мужчин, а в 14:00 – у женщин.
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