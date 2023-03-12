  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Биатлон. Норвежец Шостад Кристиансен выиграл масстарт в Эстерсунде. Украинец Дудченко закончил гонку 16-ым
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Биатлон. Норвежец Шостад Кристиансен выиграл масстарт в Эстерсунде. Украинец Дудченко закончил гонку 16-ым

Биатлон
(1 голосов)

На пьедестале два представителя Норвегии и один француз

Биатлон. Норвежец Шостад Кристиансен выиграл масстарт в Эстерсунде. Украинец Дудченко закончил гонку 16-ым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта, в шведском Эстерсунде состоялся мужской масстарт в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Украинский биатлонист Антон Дудченко допустил один промах и финишировал на шестнадцитой строчке в общем зачете.

Выиграл гонку норвежец Ветле Кристиансен, которому единственному среди 30 участников удалось закрыть все мишени На второй строчке росположился Йоханнес Дале из Норвеции, а третим стал француз Эрик Перро.

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд, Швеция. Масстарт.

Мужчины

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 35.17,0 (0+0+0+0)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 9,1 (0+0+0+1)

3. Эрик Перро (Франция) – 12,3 (0+1+0+0)

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 16.2 (0+0+0+1)

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 17,7 (1+0+0+0)

6. Александер Фьельд Андерсен (Норвегия) - 28.1 (0+1+0+0)

16. Антон Дудченко (Украина) – 1.15,4 (0+0+1+0)

По теме
yellow-arrow
Вирер побеждает в гонке с массовым стартом в Эстерсунде
yellow-arrow
Антон Дудченко: Уже привык быть финишером в эстафете
yellow-arrow
Биатлон. Женская сборная в Топ-10 эстафеты, мужская - в ТОП-5
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде