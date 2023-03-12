Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биатлон. Норвежец Шостад Кристиансен выиграл масстарт в Эстерсунде. Украинец Дудченко закончил гонку 16-ым
На пьедестале два представителя Норвегии и один француз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 марта, в шведском Эстерсунде состоялся мужской масстарт в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Украинский биатлонист Антон Дудченко допустил один промах и финишировал на шестнадцитой строчке в общем зачете.
Выиграл гонку норвежец Ветле Кристиансен, которому единственному среди 30 участников удалось закрыть все мишени На второй строчке росположился Йоханнес Дале из Норвеции, а третим стал француз Эрик Перро.
Кубок мира по биатлону. Эстерсунд, Швеция. Масстарт.
Мужчины
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 35.17,0 (0+0+0+0)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 9,1 (0+0+0+1)
3. Эрик Перро (Франция) – 12,3 (0+1+0+0)
4. Михал Крчмарж (Чехия) – 16.2 (0+0+0+1)
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 17,7 (1+0+0+0)
6. Александер Фьельд Андерсен (Норвегия) - 28.1 (0+1+0+0)
16. Антон Дудченко (Украина) – 1.15,4 (0+0+1+0)
Популярное сейчас
- Новый единоличный лидер, три претендента на второе место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО
- ЛНЗ обыгрывает Мариуполь, Буковина пока без поражений. Таблица спаррингов Первой лиги
- Биатлон. Женская сборная в Топ-10 эстафеты, мужская - в ТОП-5
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко