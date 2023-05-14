Крулько о Меркушиной: Горжусь нашей чемпионкой и верю в дальнейшие победы

Президент федерации биатлона Украины Иван Крулько поздравил Александру Меркушину со вторым местом в рейтинге лучших юных атлеток Европы в зимних видах спорта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:

"Поздравляю Александру Меркушину с получением премии Петра Нуровского. Наша биатлонистка заняла второе место среди лауреатов "Лучший юный атлет Европы 2023 в зимних видах спорта".

Эта премия особая, потому что она вручается тем юным атлетам, олицетворяющим олимпийские ценности.

И это не только о спортивных достижениях, но и о том, что вне их. Горжусь нашей чемпионкой и верю в дальнейшие победы" – написал он.

Напомним, что Дмитрий Пидручный активно готовится к новому сезону.