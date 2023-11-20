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Йоханнес Клебо выступит в 1-м этапе Кубка мира — 2023/2024

Биатлон

Чемпион поможет команде

Йоханнес Клебо выступит в 1-м этапе Кубка мира — 2023/2024

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C 24 по 26 ноября, в Руке (Финляндия) состоится первый этап Кубка мира – 2023/2024.

Мужской сборной Норвегии поможет пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. 1-й этап Кубка мира. сборная Финляндии

Харальд Эстберг Амундсен

Эмиль Иверсен

Йоханнес Клебо

Эвен Нортуг

Дидрик Тёнсет

Симен Хегстад Крюгер

Эрик Вальнес.

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