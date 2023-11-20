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Йоханнес Клебо выступит в 1-м этапе Кубка мира — 2023/2024
Чемпион поможет команде
C 24 по 26 ноября, в Руке (Финляндия) состоится первый этап Кубка мира – 2023/2024.
Мужской сборной Норвегии поможет пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. 1-й этап Кубка мира. сборная Финляндии
Харальд Эстберг Амундсен
Эмиль Иверсен
Йоханнес Клебо
Эвен Нортуг
Дидрик Тёнсет
Симен Хегстад Крюгер
Эрик Вальнес.
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