Кристина Дмитренко: Мой дебют на Кубке мира считаю хорошим

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко дебютировала на уровне Кубка мира. В рамках первого этапа сезона в Эстерсунде 24-летняя украинка провела уже две гонки.

В комментарии для Суспільне Спорт Дмитренко рассказала о дебютных гонках на этом уровне.

"Мой дебют на Кубке мира считаю хорошим. Справилась с собой, с эмоциями. Сейчас понимаю, что в дальнейшем могу бороться и буду стараться добавлять в своих результатах и потенциале"

О планах на грядущие старты

"Прежде всего, хочу пройти сезон под одну линию, чтобы не было спадов в моем результате. И хочется попасть в топ-20 [в конкретной гонке], очень хочется. Потому что я себя хорошо чувствую, понимаю, что я могу конкурировать".

Напомним, что лучшим достижением украинки на взрослом уровне является "бронза" в спринте на этапе Кубка IBU в Кенморе.