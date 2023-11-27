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Кристина Дмитренко: Мой дебют на Кубке мира считаю хорошим
Украинка уже назвала и цели на сезон
Фото: Sport.ua
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко дебютировала на уровне Кубка мира. В рамках первого этапа сезона в Эстерсунде 24-летняя украинка провела уже две гонки.
В комментарии для Суспільне Спорт Дмитренко рассказала о дебютных гонках на этом уровне.
"Мой дебют на Кубке мира считаю хорошим. Справилась с собой, с эмоциями. Сейчас понимаю, что в дальнейшем могу бороться и буду стараться добавлять в своих результатах и потенциале"
О планах на грядущие старты
"Прежде всего, хочу пройти сезон под одну линию, чтобы не было спадов в моем результате. И хочется попасть в топ-20 [в конкретной гонке], очень хочется. Потому что я себя хорошо чувствую, понимаю, что я могу конкурировать".
Напомним, что лучшим достижением украинки на взрослом уровне является "бронза" в спринте на этапе Кубка IBU в Кенморе.
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