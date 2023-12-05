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Сборная Германии по биатлону возглавила общий зачёт Кубка мира по биатлону у мужчин и женщин впервые за 19 лет

Биатлон

Последний раз такое удавалось в 2004 году

Сборная Германии по биатлону возглавила общий зачёт Кубка мира по биатлону у мужчин и женщин впервые за 19 лет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкие биатлонисты впервые с 2004 года возглавили общий зачет Кубке мира после первых трёх гонок сезона. На первом месте в общем зачёте после первого этапа в Эстерсунде расположились Филипп Наврат и Франциска Пройс.

2 декабря 30-летний немецкий спортсмен стал победителем спринта, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах и показав результат 24.02,0.

3 декабря в гонке преследования Пройс набрала достаточное количество рейтинговых очков, чтобы сохранить за собой первое место в женском общем зачёте Кубка мира.

Последний раз двое немцев лидировали в общем зачёте в начале сезона в 2004 году – это были Свен Фишер и Уши Дизль.

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