Йоханнес Бё показал рождественские фото

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в социальных сетях опубликовал рождественское фото.

"Выяснил, что Рождество требует больше усилий, чем гонки. Счастливого Рождества", — подписал фото Йоханнес.

Напомним, что на момент перерыва на новогодние праздники Бё является лидером общего зачёта Кубка мира (484 очка). Его ближайший преследователь — брат Тарьей — отстаёт от него на 73 очка.