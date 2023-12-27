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Йоханнес Бё показал рождественские фото

Биатлон

Биатлонист заявил, что гонки даются легче

Йоханнес Бё показал рождественские фото

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в социальных сетях опубликовал рождественское фото.

"Выяснил, что Рождество требует больше усилий, чем гонки. Счастливого Рождества", — подписал фото Йоханнес.

Напомним, что на момент перерыва на новогодние праздники Бё является лидером общего зачёта Кубка мира (484 очка). Его ближайший преследователь — брат Тарьей — отстаёт от него на 73 очка.

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Йоханнес Бе
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