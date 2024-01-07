Белкина финишировала в топ-20 преследования Кубка IBU по биатлону

В итальянском Мартель-валь-Мартелло завершился четвертый этап Кубка IBU по биатлону. Последним стартом соревнований была женская гонка преследования на 10 километров, в котором украинская биатлонистка Надежда Белкина финишировала 17-й.

Также в гонке участвовали Александра Меркушина и Лилия Стеблина. Первая финишировала в зачетной зоне, заняв 33-е место. Лилия не попала в топ-40.

Победительницей гонки стала спортсменка из Франции - Жилонн Гигонна. Эта награда стала для нее первой индивидуальной в сезоне.

Кубок IBU. Мартель-валь-Мартелло. Женские преследования

1. Жилонн Гигонна (Франция, 0+0+0+0+0) 36:09.0

2. Анна Андексер (Австрия, 1+1+1+0) +34.0

3. Йоанна Пуфф (Германия, 1+0+1+0) +55.4

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17. Надежда Белкина (Украина, 0+2+1+0) +3:02.0

32. Александра Меркушина (Украина, 0+2+1+3) +5:14.5

43. Лилия Стеблина (Украина, 1+2+2+2+1+1) +7:33.8