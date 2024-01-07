Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белкина финишировала в топ-20 преследования Кубка IBU по биатлону
Завершился четвертый этап в итальянском Мартель-валь-Мартелло
В итальянском Мартель-валь-Мартелло завершился четвертый этап Кубка IBU по биатлону. Последним стартом соревнований была женская гонка преследования на 10 километров, в котором украинская биатлонистка Надежда Белкина финишировала 17-й.
Также в гонке участвовали Александра Меркушина и Лилия Стеблина. Первая финишировала в зачетной зоне, заняв 33-е место. Лилия не попала в топ-40.
Победительницей гонки стала спортсменка из Франции - Жилонн Гигонна. Эта награда стала для нее первой индивидуальной в сезоне.
Кубок IBU. Мартель-валь-Мартелло. Женские преследования
1. Жилонн Гигонна (Франция, 0+0+0+0+0) 36:09.0
2. Анна Андексер (Австрия, 1+1+1+0) +34.0
3. Йоанна Пуфф (Германия, 1+0+1+0) +55.4
...
17. Надежда Белкина (Украина, 0+2+1+0) +3:02.0
32. Александра Меркушина (Украина, 0+2+1+3) +5:14.5
43. Лилия Стеблина (Украина, 1+2+2+2+1+1) +7:33.8
Популярное сейчас
- Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте
- Силы обороны уничтожили 860 россиян и 146 единиц вражеской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Мощный матч Трубина, Игнатенко - лучший в Бордо в поединке Кубка и блеклая игра Мудрика. Главные новости за 6 января
- Старт этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО