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Йоханнес Бё: Такое снижение формы очень странно, потому что во время тренировок я чувствовал себя великолепно

Биатлон

Биатлонист подвел итоги эстафеты

Йоханнес Бё: Такое снижение формы очень странно, потому что во время тренировок я чувствовал себя великолепно

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё пожаловался на ухудшение физического состояния на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

"В эстафете всё прошло лучше, но на выходных я заметил, насколько тяжёлыми стали мои ноги, тогда как в Ленцерхайде они были очень лёгкими. Надеюсь, что ситуация в Рупольдинге немного улучшится. Такое снижение формы очень странно, потому что во время тренировок в понедельник и вторник я чувствовал себя лучше всего за последние годы. Я думал, что эти выходные пройдут очень хорошо, но произошло наоборот", — сказал Бё в интервью TV2.

Напомним, на этапе в Оберхофе норвежец стал четвёртым в спринте, пятым в гонке преследования и выиграл вместе с командой эстафету. Несмотря на успех в командной гонке, индивидуальные результаты обеспокоили спортсмена.

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