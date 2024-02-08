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Уле-Эйнар Бьорндален: Выступление братьев Бё - это катастрофа
Такого результата не ожидал никто из команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о выступлении Тарьея Бё и Йоханнеса Бё в смешанной эстафете.
"Это катастрофа. После этих ребят мы должны были опережать на 20 секунд и не отставать", — приводит слова Бьорндалена Nettavisen.
Напомним, 7 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафета 4x7,5 км, победителем которой стала национальная команда Франции.
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