 Уле-Эйнар Бьорндален: Выступление братьев Бё - это катастрофа

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о выступлении Тарьея Бё и Йоханнеса Бё в смешанной эстафете.

"Это катастрофа. После этих ребят мы должны были опережать на 20 секунд и не отставать", — приводит слова Бьорндалена Nettavisen.

Напомним, 7 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафета 4x7,5 км, победителем которой стала национальная команда Франции.