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Йоханнес Бё: Я могу добиться большего

Биатлон

Биатлонист подвел итоги смешанной эстафеты

Йоханнес Бё: Я могу добиться большего

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об этапе в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место.

"То, что там произошло, — это просто плохое вступление и слишком много движений. Это было лишним. Чувствую ли я себя в форме? Это то, о чём я спрашивал себя в конце. Я могу добиться большего, и, вспоминая эту стрельбу, я должен был вести себя по-другому. Может быть, это нервы Кубка мира. Не знаю", — приводит слова Йоханнеса TV2.

7 января прошла смешанная эстафета, где сборная Норвегии заняла второе место, уступив сборной Франции 45,2 секунды.

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