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Пидручный о спринте ЧМ-2024: Очень грязный и очень мокрый снег

Биатлон
Обновлено

Плохому биатлонисту снег мешает

Пидручный о спринте ЧМ-2024: Очень грязный и очень мокрый снег

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринтерской гонке чемпионата мира-2024. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

– Дмитрий, первый стартовый номер. Насколько он вообще повлиял на твой подход к этой гонке, на твой настрой? Было ли тебе трудно открывать первый личный старт на чемпионате мира?

– Вовсе нет. Что первым номером, что дальше стартовать – в психологическом плане у меня не было никаких проблем, никакой дополнительной ответственности по этому поводу я не испытывал. В принципе, напротив, лучше, что стартовал поближе – ближе уже некуда. Еще трасса была, в принципе, на первом круге в некоторых местах более жесткой, возможно, чем на других кругах.

– Юрай Санитра говорил перед гонкой, что очень важно не допускать промахов, потому что какой-то тяжелый штрафной круг. Вот его тяжело проходить! Сыграл ли какую-то роль этот промах на первой стрельбе из-за этого?

– Не уверен, что именно сыграло и какую роль на первой. Я промазал на первом огневом рубеже. Конечно, этот промах был лишним, чтобы сражаться за более высокие места, но я старался равномерно по трассе отработать. Трасса сегодня достаточно жесткая, теплые погодные условия и лыжи довольно быстро теряют свою скорость. Я думаю, это у всех спортсменов такое чувствуется, потому что снег очень грязный и очень мокрый – сказал Дмитрий.

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