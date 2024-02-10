Дудченко – о выступлении в спринте ЧМ-2024: В общем недоволен результатом, очень тяжело было по дистанции

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал результаты спринтерской гонки на чемпионате мира-2024 в чешском Нове Место. Слова нашего спортсмена цитирует biathlon.com.ua:

– Антон, скажи, как для тебя прошла эта гонка, насколько ты доволен результатом своего выступления?

– Конечно, я не доволен. Единственное, чем доволен, что удалось справиться со стрельбой. С физической формой достаточно сложная ситуация весь сезон. Мы так ничего и не смогли поменять. С нулем быть вне сорок, я считаю это очень плохой результат. Спасибо за лыжи, сегодня были хорошие лыжи, несмотря на столь сложную погоду и для сервисов, я для спортсменов.

В общем недоволен результатом, очень тяжело было по дистанции.

– Ты для себя искал ответы, почему так произошло по сезону, что возможно изменилось в подготовке, как так вышло с формой?

– Трудно говорить, что мы сделали неправильно. Есть какие-то догадки, но это только догадки, и мы не знаем, если бы сделали иначе, каков бы был результат. Поэтому я не могу точно сказать о причинах, почему такая физическая форма в этом сезоне – сказал Антон.