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Дудченко – о выступлении в спринте ЧМ-2024: В общем недоволен результатом, очень тяжело было по дистанции

Биатлон
Обновлено

Великолепная подготовка, высококлассные специалисты

Дудченко – о выступлении в спринте ЧМ-2024: В общем недоволен результатом, очень тяжело было по дистанции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал результаты спринтерской гонки на чемпионате мира-2024 в чешском Нове Место. Слова нашего спортсмена цитирует biathlon.com.ua:

– Антон, скажи, как для тебя прошла эта гонка, насколько ты доволен результатом своего выступления?

– Конечно, я не доволен. Единственное, чем доволен, что удалось справиться со стрельбой. С физической формой достаточно сложная ситуация весь сезон. Мы так ничего и не смогли поменять. С нулем быть вне сорок, я считаю это очень плохой результат. Спасибо за лыжи, сегодня были хорошие лыжи, несмотря на столь сложную погоду и для сервисов, я для спортсменов.

В общем недоволен результатом, очень тяжело было по дистанции.

– Ты для себя искал ответы, почему так произошло по сезону, что возможно изменилось в подготовке, как так вышло с формой?

– Трудно говорить, что мы сделали неправильно. Есть какие-то догадки, но это только догадки, и мы не знаем, если бы сделали иначе, каков бы был результат. Поэтому я не могу точно сказать о причинах, почему такая физическая форма в этом сезоне – сказал Антон.

Комментарий Пидручного после спринта

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