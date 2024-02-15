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Три украинских биатлониста отобрались в масстарты на чемпионате мира по биатлону

Биатлон

В мужском массстарте Украина рисковала вообще не иметь представительства

Три украинских биатлониста отобрались в масстарты на чемпионате мира по биатлону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три украинских биатлониста отобрались в масстарты на чемпионате мира.

В составе сборной Украины побегут Кристина Дмитренко (среди женщин), а также Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко (среди мужчин).

Перед индивидуальной гонкой Украина рисковала вообще не иметь представительства в мужском массстарте, так как Пидручный пропускал гонку, тогда как Дудченко был четвертым запасным. Несмотря на это, оба украинца вошли в список участников гонки.

Напомним, что оба масстарта на чемпионате мира по биатлону состоятся в воскресенье, 18 февраля.

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Дмитрий Пидручный Кристина Дмитренко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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