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Три украинских биатлониста отобрались в масстарты на чемпионате мира по биатлону
В мужском массстарте Украина рисковала вообще не иметь представительства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три украинских биатлониста отобрались в масстарты на чемпионате мира.
В составе сборной Украины побегут Кристина Дмитренко (среди женщин), а также Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко (среди мужчин).
Перед индивидуальной гонкой Украина рисковала вообще не иметь представительства в мужском массстарте, так как Пидручный пропускал гонку, тогда как Дудченко был четвертым запасным. Несмотря на это, оба украинца вошли в список участников гонки.
Напомним, что оба масстарта на чемпионате мира по биатлону состоятся в воскресенье, 18 февраля.
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