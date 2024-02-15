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Украина заняла 14-е место в одиночной смешанной эстафете ЧМ по биатлону

Биатлон
Обновлено

Анастасия Меркушина сумела улучшить позиции во втором этапе

Украина заняла 14-е место в одиночной смешанной эстафете ЧМ по биатлону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина заняли 14-е место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира.

После первого этапа Дмитрия Пидручного сборная Украины была на 16-й позиции. В свою очередь Анастасия Меркушина использовала три дополнительных патрона, увеличив отставание от лидера.

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Далее Пидручный провел чистую стрельбу на первом огневом рубеже, а уже на "стойке" использовал два дополнительных патрона.

В итоге Украина завершила гонку на 14-й позиции.

На вершину пьедестала поднялась Франция. Второе место заняла Италия, а топ-3 замкнула Норвегия.

Чемпионат мира по биатлону-2024. Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (0+3) 36:21.7

2. Италия (0+5) +24.6

3. Норвегия (1+7) +27.4

...

14. Украина (0+12) +2:26.0

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Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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