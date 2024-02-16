Сборная Украины по биатлону определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты ЧМ по биатлону

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира, который проходит в Новом Месте.

В мужской эстафете главный тренер сборной Украины Юрай Санитра должен был выбрать биатлониста на третий этап: Дениса Насыка или Тараса Лесюка. В конце концов, после тренировки в пятницу, 16 февраля, тренер выбрал в состав Насыка.

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Напомним, что эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону состоятся в субботу, 17 февраля.

Составы сборных Украины на эстафеты ЧМ-2024 по биатлону

Женщины: Ирина Петренко - Юлия Джима - Анастасия Меркушина - Кристина Дмитренко

Мужчины: Артем Прима - Дмитрий Пидручный - Денис Насико - Антон Дудченко