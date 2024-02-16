  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины по биатлону определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты ЧМ по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты ЧМ по биатлону

Биатлон
Обновлено

Данис Насыко все же вошел в состав

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты ЧМ по биатлону

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира, который проходит в Новом Месте.

В мужской эстафете главный тренер сборной Украины Юрай Санитра должен был выбрать биатлониста на третий этап: Дениса Насыка или Тараса Лесюка. В конце концов, после тренировки в пятницу, 16 февраля, тренер выбрал в состав Насыка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону состоятся в субботу, 17 февраля.

Составы сборных Украины на эстафеты ЧМ-2024 по биатлону

Женщины: Ирина Петренко - Юлия Джима - Анастасия Меркушина - Кристина Дмитренко

Мужчины: Артем Прима - Дмитрий Пидручный - Денис Насико - Антон Дудченко

По теме
yellow-arrow
Тандреволд пропустила пресс-конференцию сборной Норвегии
yellow-arrow
Лиза Виттоцци: Последний круг получился занятным, потому что я использовала стратегию
yellow-arrow
Украина заняла 14-е место в одиночной смешанной эстафете ЧМ по биатлону
сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости