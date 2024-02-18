Пидручный об эстафете: Пытался максимально качественно выполнить свою работу

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своими впечатлениями от эстафетной гонки на чемпионате мира-2024. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Расскажи о своем этапе эстафеты.

– Пытался максимально выполнить свою работу качественно, с первых метров трассы. Впереди была группа, рядом был Тарьей Бе. Пытался к ним подъехать – в принципе, удалось. С каждым кругом становилось труднее, но пытался сосредоточиться на стрельбе, потому что очень тяжелые погодные условия были: и на пристрелке, и во время гонки сменялся ветер. Пытался второй-третий круг отработать на максимум, но понимал, что на стрельбе все будет решаться.

Трасса была в ужасном состоянии - ночью падал дождь, и она очень грязная. Но трасса для всех одинакова, для других соперников тоже. Не хватило держать этот высокий темп до последнего круга, не хватило сил. Пытался выжать от себя максимум.

Жаль, что не было на последнем круге контакта. Возможно, это тоже немного повлияло на то, что бежал сам. А когда бежишь в группе, то по такой трассе это легче. Трасса тяжелая, а в группе за кем-то можно держаться, тогда легче.

– Как оцениваешь свою работу на огневых?

– Лежа немного перестраховавшись, пытался аккуратно стрелять, и где-то тот один выстрел хотел слишком попасть, долго его выцеливал. Поэтому, думаю, промах. А на стойке во время выстрела попал в порыв ветра – выстрел просто сдуло, не отреагировал вовремя на него.

– Помогало ли тебе упоминание о серебре эстафеты Кубка мира в Нове-Место 2020 года?

– Конечно, вспоминался этот хороший результат. Хотелось бы его повторить, но понимаю, что это будет трудно. Пытался с этими мыслями выходить на трассу и делать максимум от себя возможное.

– Какие ожидания на завтрашний масс-старт?

– Трудно сказать об остатке сил. Это последняя гонка, элитная гонка. Попасть в ТОП-30 на чемпионате мира - непростая задача, поэтому я рад, что нас аж двое украинцев будут в масстарте.

Будем стараться сделать максимум, чтобы в последний день какой-нибудь хороший результат показать. Какой результат я буду считать положительным? Уже хорошо, что мы попали в масстарт. А загадывать по поводу места как-то не хочется – сказал Дмитрий.