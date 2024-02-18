ЧМ-2024 по биатлону. Дудченко - 20-й, Пидручный - 27-й

Завершился чемпионат мира по биатлону-2024, проходивший в Новом Месте. В финальном масстарте участвовали двое украинцев Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный, которые второй год подряд представляют страну на мировом первенстве.

По итогам гонки Дудченко занял 20-е место, а Пидручный - 27-е. Украина завершила чемпионат мира без медалей.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё. Это была его третья золотая победа на турнире в Чехии, и в целом - двадцатая на уровне чемпионатов мира. Он повторил абсолютный рекорд Уле Эйнара Бьорндалена.

Чемпионат мира по биатлону. Масстарт - мужчины

1. Йоханнес Бё (1+0+0+0+0) 34:50.2 минуты

2. Андрейс Расторгуевс (0+0+0+0+0) +15.1

3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +33.0

4. Тарьей Бё (0+0+1+1+1) +42.1

5. Фабьен Клод (1+0+1+0) +1:02.5

...

20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07.3

27. Дмитрий Пидручный (1+1+2+0) +3:48.3