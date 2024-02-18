Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧМ-2024 по биатлону. Дудченко - 20-й, Пидручный - 27-й
Двое в масстарте - уже результат
Фото: Getty Images
Завершился чемпионат мира по биатлону-2024, проходивший в Новом Месте. В финальном масстарте участвовали двое украинцев Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный, которые второй год подряд представляют страну на мировом первенстве.
По итогам гонки Дудченко занял 20-е место, а Пидручный - 27-е. Украина завершила чемпионат мира без медалей.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё. Это была его третья золотая победа на турнире в Чехии, и в целом - двадцатая на уровне чемпионатов мира. Он повторил абсолютный рекорд Уле Эйнара Бьорндалена.
Чемпионат мира по биатлону. Масстарт - мужчины
1. Йоханнес Бё (1+0+0+0+0) 34:50.2 минуты
2. Андрейс Расторгуевс (0+0+0+0+0) +15.1
3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +33.0
4. Тарьей Бё (0+0+1+1+1) +42.1
5. Фабьен Клод (1+0+1+0) +1:02.5
...
20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07.3
27. Дмитрий Пидручный (1+1+2+0) +3:48.3
Популярное сейчас
- Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
- Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
- Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
- Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО