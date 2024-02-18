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ЧМ-2024 по биатлону. Дудченко - 20-й, Пидручный - 27-й

Биатлон
Обновлено

Двое в масстарте - уже результат

ЧМ-2024 по биатлону. Дудченко - 20-й, Пидручный - 27-й

Фото: Getty Images

Новина українською

Завершился чемпионат мира по биатлону-2024, проходивший в Новом Месте. В финальном масстарте участвовали двое украинцев Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный, которые второй год подряд представляют страну на мировом первенстве.

По итогам гонки Дудченко занял 20-е место, а Пидручный - 27-е. Украина завершила чемпионат мира без медалей.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё. Это была его третья золотая победа на турнире в Чехии, и в целом - двадцатая на уровне чемпионатов мира. Он повторил абсолютный рекорд Уле Эйнара Бьорндалена.

Чемпионат мира по биатлону. Масстарт - мужчины
1. Йоханнес Бё (1+0+0+0+0) 34:50.2 минуты
2. Андрейс Расторгуевс (0+0+0+0+0) +15.1
3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +33.0
4. Тарьей Бё (0+0+1+1+1) +42.1
5. Фабьен Клод (1+0+1+0) +1:02.5
...
20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07.3
27. Дмитрий Пидручный (1+1+2+0) +3:48.3

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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