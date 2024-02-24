Юниорский ЧМ-2024. Биланенко – лучший среди украинцев в индивидуальной гонке

Сегодня, 24 февраля в эстонском Отепя в рамках юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у ребят.

Победу в забеге одержал представитель Франции Антонен Ги, серебро у норвежца Каспера Калкенберга, а ТОП-3 замкнул словенец Павел Тройер.

Что касается украинцев, то лучший среди наших Александр Биланенко с медленным ходом по дистанции и пятью промахами в итоге финишировал на 40 месте.

Отепя. Юниорский чемпионат мира

Индивидуальная гонка

Юниоры

1. Антонен Ги (0+0+0+1)

2. Каспер Калкенберг (0+1+1+0) +9,1

3. Павел Тройер (0+1+0+0) +47,8

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40. Александр Биланенко-мл. (1+2+2+0) +6:13,2

82. Даниил Большой (2+2+1+2) +12:20,6

84. Дмитрий Крюков (1+4+1+4) +12:38,8

92. Иван Стеблина (2+3+4+3) +14:27,3