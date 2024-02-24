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Юниорский ЧМ-2024. Биланенко – лучший среди украинцев в индивидуальной гонке
Результаты индивидуальной гонки
IBU
Сегодня, 24 февраля в эстонском Отепя в рамках юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у ребят.
Победу в забеге одержал представитель Франции Антонен Ги, серебро у норвежца Каспера Калкенберга, а ТОП-3 замкнул словенец Павел Тройер.
Что касается украинцев, то лучший среди наших Александр Биланенко с медленным ходом по дистанции и пятью промахами в итоге финишировал на 40 месте.
Отепя. Юниорский чемпионат мира
Индивидуальная гонка
Юниоры
1. Антонен Ги (0+0+0+1)
2. Каспер Калкенберг (0+1+1+0) +9,1
3. Павел Тройер (0+1+0+0) +47,8
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40. Александр Биланенко-мл. (1+2+2+0) +6:13,2
82. Даниил Большой (2+2+1+2) +12:20,6
84. Дмитрий Крюков (1+4+1+4) +12:38,8
92. Иван Стеблина (2+3+4+3) +14:27,3
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