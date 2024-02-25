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Пидручный еще раз призвал своих подписчиков присоединиться к благотворительному сбору. Фото

Биатлон
Обновлено

Хороший пример ответственного спортсмена

Пидручный еще раз призвал своих подписчиков присоединиться к благотворительному сбору. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный обратился к своим подписчикам и призвал их присоединиться к сбору благотворительного фонда "Повернись живим" на проект "Гнев пречистый". Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный еще раз призвал своих подписчиков присоединиться к благотворительному сбору. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид поделилась с болельщиками новым фото.

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