Пидручный еще раз призвал своих подписчиков присоединиться к благотворительному сбору. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный обратился к своим подписчикам и призвал их присоединиться к сбору благотворительного фонда "Повернись живим" на проект "Гнев пречистый". Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид поделилась с болельщиками новым фото.