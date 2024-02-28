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Йоханнес Бё успел восстановиться к этапу Кубка мира в Осло
Норвежец заболел накануне соревнований
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё рассказал, что заболел накануне этапа Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия).
"Первые несколько дней после чемпионата мира я хорошо тренировался, но потом заболел. Я болел последние пять дней. Теперь я снова здоров и готов к гонкам. Цели на этап никогда не меняются. Думал ли я его пропустить? Нет. Я всегда готов выступать, независимо от формы и состояния. Врач, наверное, был бы против моего выступления в Осло. Но сейчас я чувствую себя здоровым. К счастью, мне не обязательно спрашивать разрешения у врача", — приводит слова Бё NRK.
Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло-Хольменколлене пройдёт с 29 февраля по 3 марта. В рамках этапа пройдут индивидуальные гонки, масс-старты, сингл-микст и смешанная эстафета.
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