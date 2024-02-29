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Тищенко - десятый в спринте на Кубке IBU

Биатлон
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Приличный результат украинца

Тищенко - десятый в спринте на Кубке IBU

Фото: Артем Тищенко

Новина українською

В австрийском Обертиллиахе начался предпоследний этап Кубка IBU. В мужской спринтерской гонке стартовали шесть представителей сборной Украины: Тищенко, Цымбал, Боровик, Грущак, Телень, Ткаленко.

От украинцев мы сегодня не ожидали слишком высоких результатов, учитывая их выступления в нынешнем сезоне. Ребятам, прежде всего, стоило качественно отстреляться на огневых рубежах, чтобы бороться за топ-10. Артем Тищенко со своей работой справился – закрыл все десять мишеней. К тому же, соперники ошибались. В итоге, Артем финишировал на десятом месте.

Богдан Цымбал не закрыл одну мишень на стойке и на дистанции существенно проигрывал. Побороться за топ-15 Богдан не смог. Руслан Ткаленко снова не смог справиться со стрельбой – три промаха.

С идеальной стрельбой победил норвежец Матс Эвербю. Норвежцы прогнозируемо доминируют на Кубке IBU. Весь подиум сегодня у представителей сборной Норвегии.

Кубок IBU. Спринт. Мужчины

1.Матс Эвербю (0+0)

2.Синдра Фельхэм Йорде (0+2) +39.9

3.Сверре Дален Аспенс (1+2)+47.0

...

10. Артем Тищенко (0+0)+1.22.2

17. Богдан Цымбал (0+1) +1.49.2

26. Руслан Ткаленко (1+2) +2.32.5

34. Дмитрий Грущак (1+1) +3.10.5

47. Роман Боровик (0+2) +4.07.8

64. Сергей Телень (2+3) +5.10.8

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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