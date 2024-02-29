Александра Меркушина: Не могу до сих пор осознать, что стала чемпионкой мира

Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала свою победу в масс-старте на юниорском чемпионате мира-2024:

- Поделитесь своими эмоциями от сегодняшней победы в масс-старте на ЮЧМ?

- Я шокирована... Не могу до сих пор осознать, что я сегодня стала чемпионкой мира. Не ожидала такого результата, но безусловно, очень счастлива.

Поняла, что могу бороться за медали только после первой стойки. Не могу сказать, что слишком волновалась перед последней стрельбой. Просто отпустила ситуацию и старалась отработать как умею. Я даже не думала, что могу выиграть...

- Перед гонкой надеялись на такой результат, учитывая ваши выступления в других дисциплинах?

- Даже когда обошла представительницу сборной Франции еще не верила, что смогу выиграть. Только на последнем спуске увидела, что соперница отстала. Не заметила, когда и как обошла Бужо на подъеме. На последнем круге прежде всего пыталась сохранить медаль, но в победу не верилось.

- Насколько сложен был путь к этой заветной победе?

- Это очень сложный сезон для меня. Один из самых тяжелых сезонов в моей жизни. Получила неоценимый опыт, который помог мне сегодня выиграть. Очень благодарна этому сезону за этот подарок в виде золотой награды.

- Как оцените организацию Чемпионата мира? Насколько довольны условиями?

- Я очень люблю этапы выступать в Эстонии, ведь здесь чувствуется домашняя атмосфера. В Эстонии соревнования всегда организованы на самом высоком уровне. Отмечу, что они очень вкусно готовят, а для спортсменов это очень важный момент.

Организаторы постоянно пытаются совершенствоваться, создавать лучшие условия для спортсменов. Наконец-то сегодня была морозная погода, твердая трасса. По этому я очень скучала. К сожалению, глобальное потепление существенно повлияло на биатлон. Большинство гонок пришлось бегать по "каше". Получила невероятное удовольствие сегодня, когда бежала гонку.