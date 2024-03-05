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Сборная Украины по биатлону назвала состав мужской команды на этапы Кубка мира в США и Канаде
Кардинальных изменений в составе не произошло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской команды на заключительные этапы Кубка мира, которые состоятся в США и Канаде.
В состав мужской сборной команды Виталий Мандзин присоединился после выступления на юниорском чемпионате мира.
Таким образом, на этапах Кубка мира в США и Канаде мужская сборная Украины будет представлена пятью биатлонистами:
Состав сборной Украины:
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин
Напомним, что сезон Кубка мира продолжится в Солдьер-Голлоу, США, мужской эстафетой, которая состоится 8 марта.
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