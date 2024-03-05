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Сборная Украины по биатлону назвала состав мужской команды на этапы Кубка мира в США и Канаде

Биатлон
Обновлено

Кардинальных изменений в составе не произошло

Сборная Украины по биатлону назвала состав мужской команды на этапы Кубка мира в США и Канаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской команды на заключительные этапы Кубка мира, которые состоятся в США и Канаде.

В состав мужской сборной команды Виталий Мандзин присоединился после выступления на юниорском чемпионате мира.

Таким образом, на этапах Кубка мира в США и Канаде мужская сборная Украины будет представлена пятью биатлонистами:

Состав сборной Украины:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзин

Напомним, что сезон Кубка мира продолжится в Солдьер-Голлоу, США, мужской эстафетой, которая состоится 8 марта.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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