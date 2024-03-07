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Цымбал и Ткаленко - в топ-15 индивидуальной гонки на Кубке IBU
Неплохая гонка для нашей сборной
Фото:Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Цимбал
В австрийском Обертиллиахе восьмой этап Кубка IBU продолжился короткой индивидуальной гонкой у мужчин. Результаты этой гонки добавили болельщикам сборной Украины оптимизма.
Лучшим из наших стал Богдан Цымбал, идеально отработавший на огневых рубежах, но на дистанции он очень много проигрывал. В итоге, Богдан завершил гонку на 15 км на двенадцатом месте. Также в топ-15 завершил индивидуалку Руслан Ткаленко, не закрывший всего одну мишень. Для Руслана это очень хороший результат.
В топ-25 еще завершил гонку Денис Насыко. Другие украинцы финишировали вне зачетной зоны.
Кубок IBU. Мужская индивидуальная гонка
1. Матс Эвербю (0+0+0+1) 39:28,4
2. Исаак Фрей (0+0+0+1) +14,0
3. Мартин Улдаль (2+0+0+1) +43,5
...
12. Богдан Цымбал (0+0+0+0) +2:39,9
15. Руслан Ткаленко (1+0+0+0) +3:02,8
25. Денис Насыко (1+1+0+0) +4:17,3
47. Артем Тищенко (1+2+0+1) +5:43,5
60. Дмитрий Грущак (0+1+0+2) +6:46,1
73. Роман Боровик (2+2+0+2) +8:23,2
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