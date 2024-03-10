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Две украинки выступят в гонке преследования в Солджер Голлоу
Стартуем низко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 марта, в американском Солджер Голлоу в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится гонка преследования у женщин.
В 18:00 по киевскому времени представительницы прекрасного пола отправятся на дистанцию в 10 километров.
Украину в гонке представят две спортсменки – Юлия Джима будет стартовать под 33-м номером с отставанием от лидера в 2 минуты 31 секунду. Кристина Дмитренко отправится на дистанцию 55-й с отставанием 3 минуты 19 секунд.
Напомним, что женская сборная Украины вошла в ТОП-8
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