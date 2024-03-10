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Две украинки выступят в гонке преследования в Солджер Голлоу

Биатлон
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Стартуем низко

Две украинки выступят в гонке преследования в Солджер Голлоу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 марта, в американском Солджер Голлоу в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится гонка преследования у женщин.

В 18:00 по киевскому времени представительницы прекрасного пола отправятся на дистанцию в 10 километров.

Украину в гонке представят две спортсменки – Юлия Джима будет стартовать под 33-м номером с отставанием от лидера в 2 минуты 31 секунду. Кристина Дмитренко отправится на дистанцию 55-й с отставанием 3 минуты 19 секунд.

Напомним, что женская сборная Украины вошла в ТОП-8 эстафетной гонки Солджер Голлоу.

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