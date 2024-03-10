  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитренко – об эстафете: Здесь мне очень тяжело дышится
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитренко – об эстафете: Здесь мне очень тяжело дышится

Биатлон
Обновлено

В принципе, как и везде

Дмитренко – об эстафете: Здесь мне очень тяжело дышится

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в американском Солджер Голлоу. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Не скажу, что устала сильно, больше истощена психологически.

– Как ваш организм воспринимает американскую погоду? Парни после эстафеты говорили, что она оказывает определенное негативное влияние на выступления.

– Здесь мне очень тяжело дышится, никогда у меня не было таких проблем, поэтому меня словно рубит по трассе, надеюсь отойти к последнему этапу и на хорошей ноте завершить этот сезон.

– Практически весь этап вы провели одна, рядом не было соперниц, чтобы как-то подержаться, перевести дух, как справились?

– Я видела девушек впереди и чувствовала, что позади есть соперницы, было тяжело работать из-за дыхания, но я очень старалась.

– Как сами оцениваете свой этап в эстафете?

– Стрельбой довольна, ходом провально, по моему мнению, но на сегодняшний день такие реалии, и все, что я могла, отдала сегодня на трассе, - сказала Дмитренко.

По теме
yellow-arrow
Две украинки выступят в гонке преследования в Солджер Голлоу
yellow-arrow
Украина – седьмая в женской эстафете
yellow-arrow
Тищенко – в топ-20 масс-старта-60 на Кубке IBU
Кубок мира по биатлону Кристина Дмитренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости