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Дмитренко – об эстафете: Здесь мне очень тяжело дышится
В принципе, как и везде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в
– Не скажу, что устала сильно, больше истощена психологически.
– Как ваш организм воспринимает американскую погоду? Парни после эстафеты говорили, что она оказывает определенное негативное влияние на выступления.
– Здесь мне очень тяжело дышится, никогда у меня не было таких проблем, поэтому меня словно рубит по трассе, надеюсь отойти к последнему этапу и на хорошей ноте завершить этот сезон.
– Практически весь этап вы провели одна, рядом не было соперниц, чтобы как-то подержаться, перевести дух, как справились?
– Я видела девушек впереди и чувствовала, что позади есть соперницы, было тяжело работать из-за дыхания, но я очень старалась.
– Как сами оцениваете свой этап в эстафете?
– Стрельбой довольна, ходом провально, по моему мнению, но на сегодняшний день такие реалии, и все, что я могла, отдала сегодня на трассе, - сказала Дмитренко.
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