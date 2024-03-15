Дмитрий Пидручный показал лучший результат в спринте среди украинцев на последнем этапе Кубка мира по биатлону

15 марта состоялся мужской спринт в рамках второго соревновательного дня на Кубке мира по биатлону. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, чисто пройдя огневые рубежи и в итоге финишировав на 10-й позиции.

Победителем соревнований стал Йоханнес Бё. На втором месте расположился Томмазо Джакомель из Италии, а топ-3 замкнул Тарьей Бё.

Стоит отметить, что десятая позиция Пидручного — второй лучший результат мужской сборной Украины по биатлону в сезоне 2023/24.

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Кубок мира. Кенмор. Спринт — мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+0) 23:37.0

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1) +1:02.7

3. Тарьей Бё (Норвегия, 0+1) +1:04.2

4. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +1:12.2

5. Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +1:13.2

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +1:16.3

7. Эрик Перро (Франция, 0+0) +1:20.4

7. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +1:20.4

9. Данило Ритмюллер (Германия, 0+0) +1:22.4

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +1:28.5

...

50. Артем Прима (Украина, 1+1) +3:10.9

64. Виталий Мандзин (Украина, 0+2) +3:36.1

74. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +3:57.8

88. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +5:12.5