Пидручный – о спринте Кенмора: Старался равномерно распределить силы по трассе

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в канадском Кенморе.

– Дмитрий, прежде как чувствуете себя после высоты Солт-Лейк-Сити?

– Чувствую себя хорошо, акклиматизацию основную прошел уже в Америке. После американского спринта чуть-чуть плохо себя чувствовал, какая-то простуда была. Хорошо, что не побежал преследование, потому что было время восстановить силы перед этим этапом в Канаде.

– Что касается сегодняшней работы на трассе, то мы видели достаточно мощного Пидручного. По личным впечатлениям, какой в физическом плане была гонка?

– Ну, Пидручный не такой еще мощный был, потому что не чувствуется сила в руках из-за перелома, об этом я уже неоднократно говорил. Но я старался компенсировать это другими методами на трассе. Сегодня хорошо бежалось. Я старался равномерно распределить силы, потому что здесь все же высота очень серьезная, и она может сыграть злую шутку с каждым спортсменом, если ты переоценишь свои возможности в начале гонки. Поэтому я старался равномерно распределить силы по трассе. И, конечно, что последний круг уже работаешь на максимуме, старался полностью выложиться.

– Расскажите о кенморском стрельбище, подходе к нему и прокомментируйте, пожалуйста, вашу стрельбу в сегодняшнем спринте.

– Подход к стрельбищу здесь именно на спринте очень тяжелый, потому что где-то за километр до стадиона есть спуск в самый низ, а потом затяжной подъем, местами не крутой, и до самого стрельбища ты едешь в подъем, потом небольшая равнинка и маленький спуск. Так что подход тяжелый и довольно тяжело на стрельбе. Плюс высота, дыхание на стрельбе тяжелое, так что я рад, что удалось хорошо сконцентрироваться и на лежке, и на стойке. На пристрелке сегодня был незначительный ветер, сменявшийся по ходу гонки, поэтому на первой стрельбе пришлось делать поправку.

– Чувствуется уже, что сезон подходит к концу, и последний круг для вас получился непростым, есть ли еще силы на завтрашний персьют?

– Да, последний круг был непростой. Что же касается сил, так трудно сказать, это конец сезона, надо просто дотерпеть. Постараюсь завтра все сделать по максимуму, что возможно, чтобы показать хороший результат – сказал Дмитрий.