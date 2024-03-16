  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Две украинки финишировали в топ-30 в женском пасьюте в Кенморе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две украинки финишировали в топ-30 в женском пасьюте в Кенморе

Биатлон
Обновлено

Гонка преследования снова за Италией

Две украинки финишировали в топ-30 в женском пасьюте в Кенморе

Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images

Новина українською

В Кенморе состоялся женский пасьют, в котором приняли участие наши четыре биатлонистки. Лучшей из наших была Юлия Джима, которая пришла на финиш 27-й. Она допустила 3 промаха на стойке и отстала от победительницы Лизы Виттоцци на 2 минуты и 41 секунду. Кристина Дмитренко пришла 30-й, допустив лишь один промах на четвертом огневом рубеже. Анастасия Меркушина с 2 кругами штрафа финишировала 45-й с отставанием от победительницы более чем в 4 минуты. Ирина Петренко пришла 47-й: спортсменка допустила 6 промахов и проиграла 4 минуты и 16,5 секунд.

Если итальянка Лиза Виттоцци повторила свой спринтерский триумф, то француженка Лу Жанмоно снова пришла второй. Она проиграла итальянке 12 секунд и допустила три промаха. Третьей пришла ее соотечественница Жюстин Брайза-Буше, которая также заработала три круга штрафа. Лидер сезона (точнее теперь уже экс-лидер) Ингрид-Ланнмарк Тандреволл после неудачного спринта также неудачно выступила в пасьюте - допустила 4 промаха на стойках и финишировала 19-й.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Благодаря двойному триумфу на последнем этапе, новым лидером сезона стала Лиза Виттоцци, которая имеет 1071 очко. Второй идет норвежка Ингрид-Ланнмарк Тандреволл с отставанием в 61 очко. Третьей теперь является другая француженка Лу Жанмоно с 978 очками.

Добавим, что завтра состоится последняя гонка сезона у женщин - масс-старт.

По теме
yellow-arrow
Украинский биатлонист поблагодарил ВСУ за возможность соревноваться
yellow-arrow
Пидручный – о спринте Кенмора: Старался равномерно распределить силы по трассе
yellow-arrow
Украина не смогла сохранить мужскую квоту на следующий сезон Кубка мира по биатлону
Анастасия Меркушина сборная Украины по биатлону Юлия Джима Ирина Петренко Кристина Дмитренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Міжнародний союз біатлоністів
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости