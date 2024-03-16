Две украинки финишировали в топ-30 в женском пасьюте в Кенморе

В Кенморе состоялся женский пасьют, в котором приняли участие наши четыре биатлонистки. Лучшей из наших была Юлия Джима, которая пришла на финиш 27-й. Она допустила 3 промаха на стойке и отстала от победительницы Лизы Виттоцци на 2 минуты и 41 секунду. Кристина Дмитренко пришла 30-й, допустив лишь один промах на четвертом огневом рубеже. Анастасия Меркушина с 2 кругами штрафа финишировала 45-й с отставанием от победительницы более чем в 4 минуты. Ирина Петренко пришла 47-й: спортсменка допустила 6 промахов и проиграла 4 минуты и 16,5 секунд.

Если итальянка Лиза Виттоцци повторила свой спринтерский триумф, то француженка Лу Жанмоно снова пришла второй. Она проиграла итальянке 12 секунд и допустила три промаха. Третьей пришла ее соотечественница Жюстин Брайза-Буше, которая также заработала три круга штрафа. Лидер сезона (точнее теперь уже экс-лидер) Ингрид-Ланнмарк Тандреволл после неудачного спринта также неудачно выступила в пасьюте - допустила 4 промаха на стойках и финишировала 19-й.

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Благодаря двойному триумфу на последнем этапе, новым лидером сезона стала Лиза Виттоцци, которая имеет 1071 очко. Второй идет норвежка Ингрид-Ланнмарк Тандреволл с отставанием в 61 очко. Третьей теперь является другая француженка Лу Жанмоно с 978 очками.

Добавим, что завтра состоится последняя гонка сезона у женщин - масс-старт.