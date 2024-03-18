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Лиза Виттоцци выиграла Кубок мира сезона 2023/2024
Это ее первый большой хрустальный глобус
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялась последняя гонка у женщин в этом сезоне. Борьба шла между Лизой Виттоцци и Ингрид-Ланнмарк Тандреволл, которых разделяло 61 очко в общем зачете перед масс-стартом.
Итальянка, которая стартовала в желтой майке лидера сезона, выглядела очень неубедительно на стрельбище - 5 промахов и финиш на 21-й позиции. Впрочем, норвежка не смогла воспользоваться осечкой соперницы и имела 3 круга штрафа и пришла 8-й в гонке. Мало того, победа на масс-старте Лу Жанмоно позволило занять француженке второе место в итоговом общем зачете. Также она стала победительницей малого хрустального глобуса в этой дисциплине.
Стоит добавить, что первой спортсменкой, которая поздравила Виттоцци с победой в общем зачете стала Тандреволл.
Общий зачет Кубка мира:
1. Лиза Виттоцци - 1091 очко.
2. Лу Жанмоно - 1068 очков.
3. Ингрид-Ланнмарк Тандреволл - 1044 очков.
4. Жюстин Брайза-Буше - 1025 очков.
5. Жулья Симон - 994 очка.
...
24. Юлия Джима - 283 очка.
Добавим, что Лиза Виттоцци стала второй итальянкой, которая выиграла большой хрустальный глобус. До нее это делала дважды Доротея Вирер в сезонах 2018/2019 и 2019/2020.
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