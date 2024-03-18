Лиза Виттоцци выиграла Кубок мира сезона 2023/2024

Вчера состоялась последняя гонка у женщин в этом сезоне. Борьба шла между Лизой Виттоцци и Ингрид-Ланнмарк Тандреволл, которых разделяло 61 очко в общем зачете перед масс-стартом.

Итальянка, которая стартовала в желтой майке лидера сезона, выглядела очень неубедительно на стрельбище - 5 промахов и финиш на 21-й позиции. Впрочем, норвежка не смогла воспользоваться осечкой соперницы и имела 3 круга штрафа и пришла 8-й в гонке. Мало того, победа на масс-старте Лу Жанмоно позволило занять француженке второе место в итоговом общем зачете. Также она стала победительницей малого хрустального глобуса в этой дисциплине.

Стоит добавить, что первой спортсменкой, которая поздравила Виттоцци с победой в общем зачете стала Тандреволл.

Общий зачет Кубка мира:

1. Лиза Виттоцци - 1091 очко.

2. Лу Жанмоно - 1068 очков.

3. Ингрид-Ланнмарк Тандреволл - 1044 очков.

4. Жюстин Брайза-Буше - 1025 очков.

5. Жулья Симон - 994 очка.

...

24. Юлия Джима - 283 очка.

Добавим, что Лиза Виттоцци стала второй итальянкой, которая выиграла большой хрустальный глобус. До нее это делала дважды Доротея Вирер в сезонах 2018/2019 и 2019/2020.