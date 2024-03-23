Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меркушина – чемпионка Украины в спринтерской гонке 2024
Поздравляем с золотом внутреннего чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках чемпионата Украины завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала Анастасия Меркушина, второе место заняла Юлия Городная, а топ-3 замкнула Ирина Петренко. У Анастасии и Юлии по одному промаху, а у Ирины сразу три.
Чемпионат Украины. Спринт.
Женщины
1. Анастасия Меркушина (1+0)
2. Юлия Огородная (0+1) +29.5
3. Ирина Петренко (1+2) +41.8
4. Елена Огородная (1+1) +57.4
5. Кристина Дмитренко (2+0) +1.11.9
6. Надежда Белкина (2+2) +1.13.8
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Победа молодежки, странные лайки от Аталанты и игрока Шахтера в Instagram. Главные новости за 22 марта
- Йоханнес Бё: Рекорд Бьорндалена? Борьба в самом разгаре
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн