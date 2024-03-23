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Меркушина – чемпионка Украины в спринтерской гонке 2024

Биатлон
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Поздравляем с золотом внутреннего чемпионата

Меркушина – чемпионка Украины в спринтерской гонке 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках чемпионата Украины завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала Анастасия Меркушина, второе место заняла Юлия Городная, а топ-3 замкнула Ирина Петренко. У Анастасии и Юлии по одному промаху, а у Ирины сразу три.

Чемпионат Украины. Спринт.

Женщины

1. Анастасия Меркушина (1+0)

2. Юлия Огородная (0+1) +29.5

3. Ирина Петренко (1+2) +41.8

4. Елена Огородная (1+1) +57.4

5. Кристина Дмитренко (2+0) +1.11.9

6. Надежда Белкина (2+2) +1.13.8

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